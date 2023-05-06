شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: جماهير الأهلى تستحق الفرحة.. وكنت متفائلا بالتتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد في الإمارات.‏

وقال كهربا: "كنت متفائلًا قبل المباراة بالفوز والتتويج بلقب السوبر، والجميع كان في حالة تركيز كبيرة لإسعاد كل الجماهير التي تواجدت في الاستاد وهى جماهير تستحق الفرحة".

وأضاف كهربا: "نجحت في المساهمة في ركلة الجزاء والتي منحت الفريق الفوز بفضل مساعدة زملائي في الفريق".

حصد فريق الكرة بالنادي الاهلى بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.