7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر.

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر.

تعاقد نادي الزمالك مع أبوالفتوح أحمد "حماصة"، لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد، على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى فى مصر. ووقع اللاعب العقود فى حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

حصد فريق الكرة بالنادي الاهلى بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق العبور بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري القسم الثاني لكرة القدم.

خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مواجهة بترو دي لواندا الأنجولي فى تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة THE BALKLK، بنتيجة 91-90.

أسفر الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد المقرر انطلاقها غدا، وينظمها النادى الأهلى، عن مواجهة الزمالك أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي فى السابعة مساء غد السبت فى نصف نهائى المنافسة.