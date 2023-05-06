شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: مشاركة كهربا كانت نقطة تحول فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي بيراميدز والأهلي قدموا مباراة جيدة من حيث الاستحواذ والوعي التكتيكي، مشيرا إلى أن الأهلي نجح في حسم مباراة السوبر لصالحه بخبرة اللاعبين.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع سيف زاهر، إن لاعبي الأهلي أضاعوا العديد من الفرص السهلة في الشوط الإضافي الرابع، مشيداً بالأداء الثابت لمحمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، حيث إنه في كل مباراة يتمكن من إحراز هدف أو صناعة أهداف لزملائه، مؤكداً أن اشتراكه في مباراة السوبر كانت نقطة تحول.

ونجح فريق الأهلي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على حساب بيراميدز بهدف دون رد عن طريق علي معلول من ركلة جزاء، بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد محمد بن زايد، بالإمارات، حيث شارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر، وبيراميدز كوصيف الدوري المصري، الذي شارك بدلاً من الزمالك الذي اعتذر عن المشاركة في المباراة.