محمود البنا يتوجه من الإمارات لتنزانيا لإدارة مباراة يانج أفريكانز وجالانتس

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه الحكم الدولى محمود البنا من الإمارات إلى تنزانيا اليوم، السبت، لإدارة مباراة يانج أفريكانز التنزانى ومارومو جالانتس الجنوب أفريقى فى نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدار محمود البنا أمس مباراة الأهلى وبيراميدز فى مباراة السوبر المصرى بالإمارات، قبل أن يتوجه اليوم إلى تنزانيا، بعدما قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة لقاء يانج أفريكانز التنزانى ومارومو جالانتس الجنوب أفريقى.

ويضم الطاقم محمود البنا حكما للساحة ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول وسامى هلهل مساعد ثانى ومحمود ناجى حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عادل حكم فيديو مساعد.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل على ملعب بنجامين مكابا الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.