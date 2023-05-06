شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز عمرو السولية لمواجهة الترجى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي بالنادى الاهلى الزمن لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لمباراة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبلة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عمرو السولية عن مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس السوبر بسبب قرار السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بمنح اللاعب فرصة أكبر للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية، بهدف تجهيزه لمباراتى الترجى التونسى ذهاباً وإياباً بدوري أبطال أفريقيا التي يتطلع المارد الأحمر للصعود للمباراة النهائية.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.