ناصر منسى يبدأ التأهيل فى الزمالك للتعافى من تمزق العضلة الضامة

القاهرة - سامية سيد - بدأ ناصر منسي، مهاجم الزمالك، البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق للشفاء من من إصابة تمزق العضلة الضامة التى تعرض لها الأربعاء الماضى وستبعده عن مران الفريق الأبيض لمدة أسبوعين.

وعقد أوسوريو جلسة مع ناصر منسى للشد من أزره، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأبيض بفضل تألقه خلال الفترة الماضية، وطالبه بضرورة الالتزام بالبرنامج المخصص له من أجل العودة سريعاً إلى الملاعب.

كما خضع الثنائي أحمد فتوح وعمرو السيسي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات الفردية، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.

وواصل شلبي برنامجه التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق، بمجموعة من التدريبات الفردية على فى ظل تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة،حيث ينتظر أوسوريو شفاء المصابين في الفريق الأبيض لحاجته لكل عنصر منهم.