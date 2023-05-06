طارق العشري يحذر لاعبى فاركو من مفاجآت الكأس قبل مواجهة الاتصالات

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القاهرة - سامية سيد - وجه طارق العشري، المدير الفني لفاركو، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من مفاجآت كأس مصر قبل مواجهة فريق المصرية للاتصالات بحثاً عن تحقيق الانتصار للصعود للدور التالى للبطولة، لاسيما بعد رحلة تصحيح المسار للفريق البرتقالى في الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وفاركو ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب الأهلي و السلام.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرية للاتصالات المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ "32" لكأس مصر.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشري فاركو فى 13 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 23 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.