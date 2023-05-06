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بعد الخسارة أمام الأهلي.. باتشيكو يثير الجدل: الآن فهمت لماذا رفض مرتضى منصور المشاركة في السوبر

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أثار المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، الجدل بعد الخسارة أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لنسخة الموسم الماضي "2021-2022" بعد فوزه على بيراميدز بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال باتشيكو: "لن أتحدث كثيرًا ودون الدخول في أي تفاصيل، لدي احترم كبير للنادي الأهلي، (مش هتكلم علشان اتحاد الكرة لا يوقع علي أي عقوبة)".

وأضاف المدرب البرتغالي: "ولكن الآن أنا فهمت لماذا رفض مرتضى منصور المشاركة في السوبر ولهذا أوجه له التحية".

يشار إلى ان بيراميدز شارك في السوبر المصري بديلًا للزمالك والذي قرر الاعتذار عن عدم المشاركة على خلفية قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بتعليق عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأحمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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