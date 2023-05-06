شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إنهاء إجراءات السفر إلى تونس لمواجهة الترجى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الإدارى فى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنهاء إجراءات السفر إلى تونس استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس، بالتنسيق مع سفارة مصر فى تونس، لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقياً، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصرى برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.