شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة السوبر المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المحلى مساء أمس، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى أمام بيراميدز.

من جهته طالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة مباراة السوبر والتفكير فى مباراة حرس الحدود بالدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت فى الإمارات شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل المباريات المقبلة التي ستكون أكثر ندية وإثارة وعلى رأسها مباراة الترجى التونسى بدوري أبطال أفريقيا.

وصعد الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي. وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات وهو رقم قياسي إفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.



