شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرسل برقية تهنئة للنادى الأهلى بعد تتويجه بكأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني والجماهير بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

كما وجه نادي المقاولون العرب التحية لنادي بيراميدز بعد الأداء القوى فى المباراة، التي جمعت الفريقين مساء أمس بالسوبر المصرى باستاد محمد بن زايد بالإمارات، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأرسل نادي المقاولون برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، متمنيا التوفيق لكافة الأندية وللكرة المصرية فيما هو قادم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الجماهير المصرية رسمت لوحة رائعة موجها الشكر والتحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والقائمين على التنظيم على المظهر الرائع الذي ظهر عليه اللقاء وبراعة التنظيم والاستقبال.