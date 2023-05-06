شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولى اليوم فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة فى السوبر، حيث ينتظر الفريق الأحمر الفائز من لقاء اليوم بين الزمالك وبطل الكونغو لمواجهته غداً للمنافسة على اللقب فى السابعة والنصف مساءً.

وشهد الإجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و منصور اريموا رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد و محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد و ك خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الاهلى و يزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقى لكرة اليد والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.