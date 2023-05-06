شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص شعبى لكهربا.. وقندوسى قائد سيارة إسعاف.. مشاهد مضحكة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت ليلة تتويج النادى الأهلى ببطولة السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله على معلول من ركلة جزاء، ثلاثة مشاهد مضحكة كانت حديث الصباح والمساء بين الجماهير الأهلاوية نستعرضها فى السطور التالية..

سيارة إسعاف بقيادة القندوسى

فجّر الجزائري أحمد القندوسي، لاعب خط وسط الأهلي، السخرية بين جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نهاية مباراة فريقه أمام بيراميدز فى كأس السوبر المصري 2022.

وبعد صافرة نهاية المباراة سقط محمود متولي مدافع الأهلي أرضا ليُثير ذعر كل متابعي السوبر المصري بجانب عناصر الفريقين من لاعبين وجهاز فنى وإداري.

وتعرض متولي لحالة إغماءة بسيطة فوق أرضية الملعب، قبل تدخل الجهاز الطبي للأهلي لإنقاذ الموقف سريعا.

وبعد تعافي متولي توجه إليه زميله أحمد القندوسي واصطحبه فوق عربة صغيرة ودار به داخل الملعب لتحية الجماهير، فى لقطة فجّرت ضحكات المشجعين في مدرجات ملعب محمد بن زايد.

وسخر جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف أحمد القندوسي، وأشادوا بما قدمه من مستويات متميزة خلال المباراة.

مهارة القندوسى تخطف الأنظار

شارك النجم الجزائري الشاب أحمد قندوسي أساسيا فى مباراة الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري، ولفت الأنظار بشكل كبير.

وشهد اللقاء أكثر من لقطة مميزة لقندوسي، أبرزها فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء، بعدما راوغ اللاعب أحمد توفيق بشكل رائع قبل أن ينطلق ويسدد كرة يحصل منها على ركلة حرة كاد أن يسكنها معلول الشباك.

وتُوج أحمد القندوسي، القادم من وفاق سطيف الجزائري، باللقب الثاني مع الأهلي بعد كأس مصر فى أبريل 2023.

وصلة رقص شعبي لكهربا بعد التتويج بالسوبر

احتفل محمود كهربا لاعب الأهلي على طريقته الخاصة بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري على حساب بيراميدز.

وقام كهربا بالرقص الشعبى احتفالا بالفوز بالسوبر وقام باقي لاعبي الأهلي بالتصفيق للاعب.

وفى الشوط الإضافي الأول، حصل محمود عبد المنعم كهربا على ضربة جزاء، بعد عرقلة من أحمد سامي مدافع بيراميدز.

وتقدم التونسي المخضرم على معلول بثبات لتسديد ضربة الجزاء بنجاح، ومنح فريقه هدف الفوز والتتويج باللقب.