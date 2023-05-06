شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس الدفع بـ محمد عواد أمام بروكسى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الدفع بمحمد عواد أساسياً فى حراسة المرمى أمام بروكسى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وينوى أوسوريو منح الفرصة لـ عواد فى مباريات كأس مصر بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، طوال الفترة الماضية لحساب زميله محمد صبحى، حيث يؤمن الكولومبي بمستوى الحارسين فى الأبيض وإمكانياتهم الفنية.

فى سياق مختلف، تحفظ الكولومبى أوسوريو على التقرير الذى سلمه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق إلى مسئولى النادى الأبيض، واستقر على فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وإعادة تقييمهم مرة أخرى قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن الراحلين نهاية الموسم.

وطالب أوسوريو اللاعبين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى يتم تداولها بشأن أسماء الراحلين عن الفريق، مؤكداً لهم أن المعيار الأساسى للتقييم عنده يبنيه على الالتزام وتنفيذ تعليماته وبذل أقصى جهد فى التدريبات، والظهور بشكل جيد فى المباريات، وقواعد أخرى كثيرة منها الانضباط والحضور إلى المران فى موعده.

كما منح مسئولو نادى الزمالك الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، حرية حسم مصير اللاعبين الأجانب فى الفترة المقبلة، وعلى رأسهم البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيم نداى بعد عدم ظهورهم بالشكل المطلوب فى القلعة البيضاء.

وتتكون فكرة لدى أوسوريو بعدم قناعته بـ سامسون بعد عدم تقديمه المستوى المميز فى تدريبات الفريق الأبيض، وتراجع مستواه الفنى والبدنى، بينما يضع الكولومبى نداى تحت الاختبار قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن موقفه مع الفريق الأبيض.