شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات المصريين اليوم فى بطولة العالم للمواي تاي بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات المنتخب الوطني للمواي تاي في بطولة العالم للكبار المقامة في مدينة بانكوك، والمستمرة حتى 14 مايو الجاري بمشاركة 80 دولة.

ويواجه محمد محمود رضوان لاعب المنتخب الوطني نظيره فلاديمير اندنوف لاعب منتخب كازخستان في وزن 86 كجم ضمن منافسات دور الثمانية، كما تواجه نهى محمد نظيرتها انتونيا درفنيد لاعبة منتخب السويد في وزن 60 كجم ضمن منافسات دور الثمانية.

وضمن باقي المنافسات تواجه اللاعبة مي خالد فوزي نظيرتها دريا شبينكوفا لاعبة منتخب كازخستان في وزن 71 كجم ضمن منافسات دور الثمانية.

وكان المنتخب الوطني للمواي تاي قد خاض معسكرا مغلقا في المركز الأوليمبي لإعداد للفرق القومية بالمعادي بهدف الحصول على جرعات تدريبية مكثفة تؤلههم للجاهزية والاستعداد الجيد للمشاركة في بطولة العالم التي تشهد منافسة قوية.

وأكد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على أن الاتحاد قام بتوفير كافة الإمكانيات من أجل توفير كافة سبل الراحة والتركيز لعناصر المنتخب الوطني من أجل الوصول إلى منصات التتويج في بطولة العالم.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للكبار بتايلاند ببعثة مكونة من سبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من مستر رفعت جابر مديرًا فنيًا، وليد زكريا مدربًا، والمهندس أحمد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات، أحمد سامح حلمي، حمد رمضان محمد، محمد محمود محمود، أحمد ناصف، نهى محمد علي، مي خالد فوزي، غادة مبارك عبد العظيم.