اتحاد الكرة: لا صحة لتحويل الشناوى ومعلول للجنة الانضباط بعد السوبر

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن ما حدث فى المباراة كان أمام الحكم محمود البنا، وتدخل واتخذ قراراته ونجح فى السيطرة على مجريات اللقاء، لذا لا صحة لما تردد عن إحالة محمد الشناوى وعلى معلول للجنة الانضباط.

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو اتحاد الكرة ما تردد حول صدور قرار بإحالة محمد الشناوى وعلى معلول لاعبي الاهلي للجنة الانضباط بعد مباراة السوبر المصري أمس بالإمارات.

واستحق محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، لقب رجل مباراة السوبر بعدما قاد المارد الأحمر باقتدار لاعتلاء منصة التتويج بالسوبر بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.

وسيطر تألق الشناوى على مشاهد المباراة، بعدما ظهر قائد الأهلى بشكل مميز طوال المباراة.

وتصدى محمد الشناوي للعديد من الكرات الخطيرة، حيث بدأ الأمر بتسديدتين خارج منطقة الجزاء، تعامل معهما بطريقة مميزة، فضلا عن التصدى لتسديدة قوية غيرت اتجاهها بعد الاصطدام فى قدم مروان عطية.

أما التصدي الأصعب فكان فى الدقيقة 70 من الشوط الثاني، بعدما أطلق المغربي وليد الكرتي ضربة رأسية رائعة، لم تجد سوى أصابع حارس الأهلي للتعامل معها.

وتُوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي والـ13 في تاريخه، بعد فوزه الصعب والمثير على بيراميدز بهدف دون رد، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت المباراة إثارة وندية على درجة كبيرة، رغم انتهاء الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي.