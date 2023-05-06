بعد السوبر.. الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الترجي التونسي، تلقيه عقوبات قاسية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بسبب شغب جماهيره خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشوط الثاني من مواجهة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، قد تأخر انطلاقه بعدما نشب حريق في مدرجات ملعب رادس، إثر اشتباكات بين جماهير الترجي والأمن التونسي، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفيما يلي عقوبات الاتحاد الإفريقي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا:

- عقوبة اللعب بدون حضور الجمهور لأربعة مقابلات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي مضيفَا، وذلك بسبب الإخلالات التي شابت اللقاء الذي جمعه بجمعية شبيبة القبائل الجزائري.

- تمتيع الترجي الرياضي التونسي بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مقابلتين فقط، على أن لا ينسب لجمعية الترجي الرياضي التونسي أي تجاوز تأديبي في بحر 12 شهرًا، وفي صورة إتيان أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانها، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية القادمة، وتطبيق العقوبة المؤجلة، وذلك بقطع النظر عن باقي العقوبات الممكن اتخاذها.

- معاقبة الترجي الرياضي التونسي بمبلغ مالي يقدر بـ300 ألف دولار.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء نادي الرجاء المغربي بهدفين دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب.