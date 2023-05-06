شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يُنهى تعاقده مع النيجيرى أنتونى أُكبوتو بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، صباح اليوم، التعاقد مع النيجيري أنتوني أُكبوتو مهاجم الفريق بالتراضي، بعدما حصل اللاعب على جميع مستحقاته المالية لدى النادي المصري، والذى كان قد تعاقد مع اللاعب مطلع هذا الموسم قادمًا من صفوف نادي قطر القطري.

في شأن آخر، أصدر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، بياناً رسمياً أعلن خلاله إقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وذكر النادي المصري، فى بيانه، أنه تقرر بالإجماع، إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق، مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس فى جلسته المقبلة، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري. فى سياق آخر، عاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها الفريق، استعدادا لمواجهة نظيره بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر. ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق وأبرزهم، إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال. وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها الفريق، وذلك استعدادا لمواجهة نظيره بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الاثنين، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق وأبرزهم، إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.