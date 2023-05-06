وسائل إعلام تكشف تفاصيل إصابة لاعب الأهلي محمود متولي.. وجمال شعبان يحذر: «مؤشر خطير»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية تفاصيل وتطورات إصابة محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي تعرض لها عقب نهاية مباراة السوبر المصري بين أمام بيراميدز مساء أمس الجمعة.

وكان الأهلي قد توّج بلقب السوبر المصري أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد محمد بن زايد، بهدف علي معلول جاء من ضربة جزاء.

وبعد نهاية المباراة، سقط محمود متولي في ملعب اللقاء دون أي لامس أو تدخل من أي لاعب.

ونجحت الأجهزة الطبية في ملعب المباراة والجهاز الطبي للنادي الأهلي في إسعاف محمود متولي داخل أرضية الملعب قبل أن يستفيق مرة أخرى.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي، قوله إن محمود متولي خضع لفحوصات طبية شاملة في الإمارات، بعد تعرضه لحالة إغماء نتيجة ارتجاج خفيف في المخ.

وأضاف المصدر أن متولي تعرض لإغماء بعض الثواني نتيجة ارتجاج في المخ لضغط المباراة، إلا أن اللاعب خضع لأشعة على المخ وأكدت سلامته.

وأشار إلى أن أحمد أبو عبلة قام بفحص اللاعب في فندق إقامة الفريق في الإمارات، قبل رحلة السفر إلى القاهرة وتبين سلامة اللاعب.

وأختتم المصدر إلى أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق، بعدما تأكد عدم شكواه من أية إصابات بعد حالة القلق التي أثارها اللاعب.

وكان المدير الفني للفريق الأحمر، السويسري مارسيل كولر، قد صرح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بأن محمود متولي "عانى من ارتجاج في المخ وسيذهب إلى المستشفى للاطمئنان عليه".

مؤشر خطير

وفي السياق، علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، على الوقوع المفاجئ لمدافع النادي الأهلي محمود متولي، عقب نهاية مباراة السوبر أمس.

وعبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، كتب "شعبان" رسالة إلى متولي قال فيها: "أتمني اللاعب اللي فقد وعيه امبارح في مباراة السوبر يستكمل فحوصات القلب وإجراء دراسة كهرباء القلب ما يقولش وهو والطاقم بتاعه دي حاجة عارضة وخلاص لأنها ممكن تكون مؤشر علي حاجة خطيرة في القلب.. حفظ الله قلوب الجميع".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه فريق الترجي التونسي يومي 12 و19 مايو الجاري، حيث سيقام لقاء الذهاب في تونس على أن يقام لقاء الإياب في القاهرة.