«أهان اللاعبين وسبّهم».. المصري البورسعيدي يعلن إقالة حسام حسن

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي اليوم السبت، عن إقالة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للفريق، مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة، وتكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

وقال المجلس إدارة النادي المصري في بيانه إن ذلك جاء نظرًا للتجاوزات غير العادية وغير المقبولة وغير المبررة من كل من الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول، والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة، وسبهما لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة أسوان وعقب انتهائها، والتي أقيمت يوم الأربعاء الموافق الثالث من مايو الجاري، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي، ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من حسام حسن.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن ذلك جاء بعد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات بإقرارهم بتجاوز كل من الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، بسبهما مجلس الإدارة واللاعبين، وتأييدا لما تقدم به اللاعبون بالإهانة والمعاملة السيئة، قرر مجلس إدارة النادي المصري ذلك بالإجماع.

وكانت هذه الولاية الخامسة لحسام حسن في تدريب المصري واستمرت لـ21 مباراة فقط.

وفاز المصري تحت قيادة حسام حسن 7 مرات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 5.