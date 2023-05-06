شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يقتحم قائمة هدافى السوبر الأجانب بعد التتويج مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن النجوم الأجانب من تسجيل 5 أهداف فى بطولة السوبر خلال 20 نسخة أقيمت من البطولة، استهلها المغربى وليد أزارو فى شباك المصرى عام 2018، وأضاف النيجيرى جونيور أجايى ثنائية فى 2019، ثم سجل برونو سافيو هدفاً للأهلى فى النسخة الماضية فى شباك الزمالك، وعلى معلول هدفاً فى شباك بيراميدز بالنسخة الأخيرة التى توج الأهلى بطلا لها.

حقق الأهلى ثلاثة انتصارات على بيراميدز فى آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين، حيث فاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى نهائى كأس مصر وتوج باللقب رقم 38 فى تاريخه، وحقق الفوز بثلاثية دون رد فى مباراة الفريقين بالدور الأول لدوري هذا الموسم، وأخيراً حقق الفوز بلقب السوبر بهدف دون رد سجله على معلول.

وواصل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى تفوقه على فريق بيراميدز حيث واجه الفريق السماوى فى 3 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل ستة أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 39 مباراة، حقق الفوز في 28 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 73 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 24 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين للسوبر وبطولة لكأس مصر.

يتربع الأهلى على رأس أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 13 لقباً، يليه الزمالك بـ 4 ألقاب، ثم المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بلقب وحيد لكل منهما.

شهدت البطولة على مدار نسخها الـ20 تسجيل 36 هدفاً، بمتوسط يزيد عن هدفين فى كل مباراة.

حصد الاهلى السوبر أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018 و 2022 على حساب الزمالك و2005 و2006 و2012 على حساب إنبي و2007 على حساب الإسماعيلي و2010 على حساب حرس الحدود و2017 على حساب المصري البورسعيدي و 2022 على حساب بيراميدز.