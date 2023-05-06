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موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ، نظيره برينتفورد، في السابعة والنصف، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة والثلاثين في 2022-

ويطمح عشاق الريدز أن يتمكن الفريق تحت قيادة كلوب من مواصلة تحقيق الانتصارات حتى نهاية الدوري على أمل الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد ٥٩ نقطة، فيما يأتي برينتفورد في الترتيب التاسع ب ٥٠ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

جاكبو - محمد صلاح - دياز

القناة الناقلة

من المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق خالد الحدي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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