قبل مواجهة الأهلي في إفريقيا.. الإصابات تضرب الترجي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية أن الترجى التونسى سيفتقد هاني عمامو، مدافع الفريق، بعد تعرضه لإصابة فى غضروف الركبة، ما يعني غيابه إلى نهاية الموسم الحالي، قبل أيام من مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موقع " foot24" التونسي، إن الفحوصات الطبية أكدت غياب اللاعب هاني عمامو الذى لم يظهر فى التشكيلة الأساسية للترجي، حيث شارك خلال الموسم الحالي فى 14 مباراة بجميع المسابقات لم يسجل خلالها أى هدف.

ويعاني الترجي الرياضي من الغيابات الفترة الماضية بعد إصابة كل من الدولي الليبي حمدو الهوني واللاعب الجزائري رياض بن عياد.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الترجي التونسي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الذهاب على ملعب رادس مساء الجمعة المقبل.