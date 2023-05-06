كل ما تريد معرفته عن إغماءة محمود متولى وموقفه من مباراة الترجى

القاهرة - سامية سيد - أثارت إصابة محمود متولي مدافع الأهلي حالة من القلق لدى جماهير الفريق وجماهير الكرة المصرية عموماً، بعدما تعرض للإغماء عقب مباراة بيراميدز فى السوبر المصري التى أقيمت أمس بملعب محمد بن زايد فى أبو ظبي، ونستعرض فى السطور التالية كل ما يتعلق بإصابة متولي وتوابعها..

س: ماذا حدث لـ محمود متولي في مباراة الأهلي وبيراميدز بالسوبر المصري؟

ج: تعرض محمود متولي لإغماءة فى الدقائق الأخيرة من المباراة التى انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، واستدعى الأمر تدخل الأطباء بسيارة الإسعاف الخاصة بالملعب سريعاً.

س: هل تعرض متولي للاحتكاك سقط على إثره فى الملعب؟

ج: لا .. فاللاعب كان يُبعد كرة برأسه عن منطقة جزاء الأهلي، وسقط بعدها دون تدخل من أحد.

س: كيف تعامل الجهاز الطبي للأهلي مع سقوط متولي؟

ج: نزل الجهاز الطبي سريعاً لأرض الملعب وقام بعمل إفاقة للاعب بكل الأجهزة حتى استعاد وعيه، وشارك زملاؤه بالفريق احتفالات بكأس السوبر.

س: هل خضع متولي لفحوصات بعد المباراة؟

ج: نعم.. اصطحب الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، متولي لأحد المراكز الطبية في الإمارات القريبة من الاستاد، وتم إخضاعه لأشعة رسم على المخ وفحوصات شاملة أثبتت سلامته تماماً ومعاناته من إغماءة بسيطة سرعان ما استفاق منها.

س: وماذا قال متولي عن الإصابة والتتويج بالسوبر؟

ج: طمأن محمود متولي الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، وأكد أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.

س: وماذا قال طبيب الأهلي عن هذه الإصابة؟

ج: أوضح أحمد أبو عبلة تفاصيل ما دار لـ محمود متولي قائلا، "حصل إغماء لمحمود متولي قبل صافرة نهاية اللقاء مباشرة، الأمور طالت بعض الشيء، وبدأنا بالإسعافات الأولية ثم ساعدنا طاقم الإسعاف الخاص بالملعب، وأصبحت الأمور بخير"، وأوضح أن "التشخيص إغماء خفيف واستفاق منه اللاعب.. حالة الوعي والذهنية والبدنية للاعب جيدة، ولا شيء يدعو للقلق".

س: هل سيكون متولي جاهزاً لارتباطات الأهلي المقبلة؟

ج: الأهلي أمامه مباراة الترجي الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد رادس، وسيتحدد موقف متولي من السفر مع الفريق خلال اليومين المقبلين، حيث سيخضع لفحص طبي لحسم موقفه من السفر لخوض المباراة المرتقبة.