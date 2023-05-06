شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى تونس 8 مايو لمواجهة الترجي فى ذهاب نصف نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس بعد غد، الاثنين، 8 مايو الجاري، لخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى لقاء الإياب.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الترجي التونسي بدأت اتخاذ عدة قرارات سريعة ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي "كاف"، على خلفية العقوبة بسبب أحداث جماهيره خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادى الترجي التونسي بمباراتين دون حضور جمهوره ومباراتين مع تأجيل التنفيذ، وغرامة مالية على النادي التونسي بقيمة 300 ألف دولار، ما يعادل 913 ألف دينار تونسي.

وأكد موقع "فوت 24" التونسي أن الترجي قرر الاستئناف على قرار حرمان جماهيره من حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي فضلًا عن التشديد علي ملف بسرعة النظر في الاستئناف قبل اللقاء المنتظر الجمعة القادمة وأضاف التقرير أن النادي الترجي سوف يستأنف علي قرار لجنة الانضباط خلال الساعات القليلة المقبلة

ووقعت أحداث عنف خلال مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل الجزائري في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بسبب اشتباكات بين عدد من الجماهير وقوات الأمن ما تسبب فى تأخير انطلاق الشوط الثاني ب45 دقيقة.

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة صباح اليوم ،السبت، قادمة من الإمارات عقب الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب بيراميدز ويحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على 500 ألف درهم إماراتي _ ما يقارب 4 ملايين و122 ألف جنيه مصري_ بعد التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب بيراميدز أمس، الجمعة، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، فيما يحصل بيراميدز على 250 ألف درهم _ ما يقارب 2 مليون و61 ألف جنيه مصري_ بعد الحصول على المركز الثاني.

وتوّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.