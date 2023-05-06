شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح وعمرو السيسى يواصلان التأهيل.. وتصعيد ثنائى من الناشئين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد فتوح وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي المخصص لهما، من أجل تجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وأدى أحمد فتوح وعمرو السيسي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على متابعة البرنامج التأهيلي الموضوع للثنائي على هامش المران الصباحي اليوم، ومنحهما بعض التعليمات.

وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة الثنائي أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم إيشو لاعبى فريق 2003، وشارك أحمد محمود الظهير الأيمن وإيشو الجناح الهجومي، فى التدريبات وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشهدت تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة مشاركة أكثر من لاعب من فريق 2003 أمثال عبدالله محمد ومحيي جمعة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.