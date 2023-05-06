شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور ومجدى لتقنية الفيديو فى لقاء الترجى والنادى الأفريقى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد التونسي لكرة القدم الحكم الدولي المصري محمود عاشور وطارق مجدي بإدارة تقنية الفيديو فى لقاء الترجي التونسي والنادي الأفريقى فى اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما.

ووقع الاختيار على محمود عاشور وطارق مجدي نظرا لخبراتهما الكبيرة والمتميزة فى إدارة الفيديو، ومن المقرر إقامة اللقاء غدا الأحد فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 14 جانفي بتونس.

ويقع النادي الأفريقي في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما يقع الترجي التونسي يليه في المركز الرابع برصيد 11 نقطة ايضا.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس بعد غد، الاثنين، 8 مايو الجاري، لخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى لقاء الإياب.