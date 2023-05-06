شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يواصل التأهيل فى الزمالك لتجهيزه للمباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي ناصر منسي مهاجم الفريق برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا على هامش التدريبات الصباحية اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة فى كأس مصر، يأتي ذلك فى ظل معاناة اللاعب من إصابة بالعضلة الضامة التى تعرض لها الأربعاء الماضى وستبعده عن مران الفريق الأبيض لمدة أسبوعين.

وأجرى الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، فحوصات وأشعة للاطمئنان على اللاعب، وبناءً عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي له لتجهيزة للفترة المقبلة.

وعقد أوسوريو جلسة مع ناصر منسى للشد من أزره، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأبيض بفضل تألقه خلال الفترة الماضية، وطالبه بضرورة الالتزام بالبرنامج المخصص له من أجل العودة سريعاً إلى الملاعب.