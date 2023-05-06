شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى السوبر الأفريقى لليد بين الأهلى والفائز من لقاء الزمالك وبطل الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام مساء غد، الأحد، لقاء نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلى والفائز من لقاء الزمالك أمام شبيبة كينشاسا الكونغولى، المحدد له مساء اليوم السبت فى نصف النهائى.

يقام نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد الذى يستضيفه النادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.

وتأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة فى السوبر.

وشهد الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و منصور اريموا رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد و محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وخالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الاهلى ويزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقى لكرة اليد والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.