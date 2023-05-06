ياسر إبراهيم يقترب من تدعيم الأهلي فى موقعة الترجي برادس

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القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم قائمة فريقه فى مباراته أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، بعدما غاب عن مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز بسبب الإصابة.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة السوبر بسبب شكواه من التواء فى الكاحل خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولم يشارك فى أى مران جماعي للفريق الأحمر الذى سبق مباراة السوبر وخرج من قائمة المباراة.

وعادت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة صباح اليوم، السبت، قادمة من ابو ظبي بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

يذكر أن الأهلي فاز مساء أمس الجمعة على فريق بيراميدز وتوج ببطولة السوبر المصري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس بعد غد، الاثنين، 8 مايو الجاري، لخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى لقاء الإياب.