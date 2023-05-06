شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يطالب الترسانة بـ240 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى بعد إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل خالد عيد، المدير الفني السابق لفريق الترسانة، خطابا رسميا لإدارة النادى، يطالب خلاله بسداد قيمة الشرط الجزائي الموجود فى عقده والبالغة شهرين من راتبه، وذلك بعد إقالته من منصبه.

ويحصل خالد عيد على 120 ألف جنيه شهريا، وطالب خلال خطابه بالحصول على 240 ألف جنيه قيمة راتب شهرين.

وكان مجلس إدارة الترسانة، برئاسة طارق سعيد، قد أعلن مؤخرا تعيين حسين شكرى مديرا فنيا لفريق الترسانة خلفا للراحل خالد عيد لقيادة الفريق، فيما تبقى من مباريات فى مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى .

وتعادل الترسانة مع منتخب السويس بهدف لكلا منهما فى المباراة التى جمعتهما الجمعة ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى .

ويعاون حسين شكرى فى قيادة الترسانة كل محمود شاكر عبد الفتاح ، ومحمد عبد العال مدرب حراسى مرمى.