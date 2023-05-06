إنبى يجهز شكوى ضد تراورى فى اتحاد الكرة بعد انقطاعه عن التدريبات

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى إنبى على تجهيز شكوى ضد البوركينابى إيريك تراروى إلى اتحاد الكرة، بعد انقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق دون إذن، حيث تواصل النادى البترولى مع اللاعب لمعرفة سبب غيابه ولكن فوجئوا بإغلاق هاتفه وعدم الرد على اتصالاتهم.

وبدأت الأزمة في مباراة إنبى وأسوان ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين، عندما غادر اللاعب الملعب دون إذن، ومن بعدها اختفى عن التدريبات.

وأكد مسئولو نادى إنبى أنهم حولوا تراورى للتحقيق موضحين أن أعارته ستنتهى أخر الموسم ومن المفترض أن يعود إلى فريقه بيراميدز ولكنه ما زال على ذمة الفريق البترولى ويتفاضى راتبه من النادى لذلك قرروا تقديم شكوى فيه لحفظ حقوقهم.

فى سياق مختلف، عنف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى بعد التعادل أمام الداخلية بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأبدى مصطفى غضبه من لاعبى إنبى بسبب غياب تركيز اللاعبين فى اللحظات الأخيرة من المباراة، الأمر الذى تسبب فى استقبالهم هدف التعادل وضياع الفوز وفقدان نقطتين هامتين أثرت على تقدم الفريق فى ترتيب جدول الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.