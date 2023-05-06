شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بطل الكونغو ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقى التى ينظمها النادى الأهلى.

ويلتقى فريق الزمالك غدا مع الأهلى بعدما تأهل إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة فى السوبر، فى السابعة مساءً.

وشهد الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور اريموا رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، و ك خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، ويزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.