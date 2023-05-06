شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص تدريب الزمالك اليوم استعدادا لبروكسى فى 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لخوض تدريباته الجماعية صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وعقد أوسوريو المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، فى حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز المعاون، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة وتركيز خلال الفترة الحالية، وأضاف أنه لديه ثقة فى الجميع في تنفيذ المطلوب وبذل كل جهد لديهم خلال الوقت الحالي داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة في الكأس.

ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بإستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة تم التركيز خلالها على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

ويسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للمواجهة المقبلة أمام بروكسي.

ويواصل أحمد فتوح وعمرو السيسى التأهيل، فيما حدد المدير الفنى برنامج تأهيل خاص لعمر جابر ومصطفى الزنارى.



احمد فتوح



اشرف روقا



تدريب الزمالك



جلسة مع اوسوريو



حسام عبد المجيد



حمزة المثلوثى



سامسون أكينولا



شيكابالا ودونجا



شيكابالا