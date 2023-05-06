صلاح يقود ليفربول لمواصلة الضغط على مانشستر يونايتد والسيتي يعزز صدارته

تابع المصري محمد صلاح تألقه ليقود ليفربول إلى فوز ثمين أبقى على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وانتصر ليفربول على ضيفه برينتفورد 1-0 اليوم السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجّل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة من الهولندي فان دايك (13) ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل بتسع مباريات متتالية على أرضه في جميع المسابقات.



ورفع ليفربول رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الرابع مع مباراتين أقل للأخير.



مانشستر سيتي يعزز صدارته



تكفل النجم الجزائري رياض محرز بالصناعة وزميله الألماني غوندوغان بالتسجيل ليقودا مانشستر سيتي لتعزيز صدارته.



وانتصر مانشستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد 2-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً من كل من محرز وغوندوغان حيث تكفل الأول بإرسال تمريرتين حاسمتين للأخير الذي سجّل ثنائية في الشوط الأول (19 و27).



وأهدر غوندوغان فرصة الهاتريك حين أضاع ركلة جزاء (84) قبل أن يأتي هدف تذليل الفارق من الإسباني رودريغو (85).



وشهدت المواجهة إشراك الإسباني بيب غوارديولا لمعظم عناصره الأساسية مثل النرويجي هالاند والبلجيكي دي بروين بالرغم من المواجهة المنتظرة التي يترقبها سيتي أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعرّض الهولندي أكي للإصابة خلال المباراة ليضطر غوارديولا لاستبداله في الدقيقة الرابعة والخمسين.



ورفع مانشستر سيتي رصيده في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز إلى 82 نقطة بفارق أربع نقاط عن آرسنال الوصيف، فيما توقف رصيد ليدز يونايتد الذي خاض مواجهته الأولى تحت إمرة مدربه ألاردايس عند 30 نقطة.



وجاءت نتائج بقية المباريات كالتالي: بورنموث 1-3 تشلسي، توتنهام 1-0 كريستال بالاس، وولفز 1-0 أستون فيلا.

