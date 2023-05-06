«صلاح سيعمل محلل تليفزيوني وسنعرف روعته» .. كلوب: محمد صلاح ولد هكذا «يسجل الأهداف دائمًا»

الشارقة - اميمة ياسر - قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز 1 / صفر على برينتفورد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 30 هدفا في كافة البطولات.

وبهذا الهدف أصبح صلاح ثامن لاعب يسجل 100 هدف لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد، كما أنه بات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في تسع مباريات متتالية في كافة البطولات على ملعب أنفيلد.

كما كان هذا الهدف هو رقم 186 لصلاح مع ليفربول ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للنادي مناصفة مع ستيفن جيرارد وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد، الذي يواجه ويستهام غدا الأحد، فيما توقف رصيد بيرنتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وبات هذا الانتصار هو السادس على التوالي لفريق ليفربول في الدوري، فيما باتت هذه الخسارة هي الأولى لبيرنتفورد بعد التعادل في مباراة والفوز في مباراتين.

صلاح رائع طوال الوقت

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن فوز الريدز أمام برينتفورد مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقاد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الانتصار أمام برينتفورد، بعد تسجيله هدفا في المبارة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «دفاعنا اليوم في الكرات الثابتة أمام برينتفورد، كان أفضل دفاع رأيته في حياتي».

وأضاف: «ربما ينسى الناس أنه في حال حقق برايتون الانتصار في جميع المباريات سيكونون فوقنا في جدول الترتيب، وهذا ممكن مع كرة القدم التي يقدمونها».

وبسؤاله عن رأيه في صلاح، قال: «محمد صلاح غير قابل للإيقاف، لقد ولد هكذا يسجل الأهداف دائمًا، هذه طبيعته».

وتابع: «عندما يعمل صلاح كمحلل تليفزيوني بعد سنوات من الآن، سنعرف جميعًا مدى روعته بالفعل».

وأتم: «الناس لا يقدرون الأشخاص بما يكفي عندما ما يزالون يلعبون، لكن صلاح رائع طوال الوقت».