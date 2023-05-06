شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة المملكة للمبارزة تحت 15 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بوعلي الفائزين في البطولة، بعد أن سيطر نادي النصر على المراكز الثلاثة الأولى في سلاح الشيش، بحصول عبدالعزيز التويجري على الميدالية الذهبية، وحل راكان الغنام ثانيا ومشاري الفوزان ثالثا، وياسين رفيق (الأهلي) الثالث مكررا.
وحصل صالح الراشد (النصر) على ذهبية سلاح الأبيه، وجاء نور المسكين (الهدى) ثانيا، وعمر مصطفى (الاتحاد) ثالثا، وفيصل الصانع (النصر) الثالث مكررا، فيما نال عبدالسلام العنزي (الوطني) ذهبية سلاح السايبر، وحل فيصل السعيد (النصر) ثانيا، وفياض العبيد (العدالة) ثالثا ومحمد الداوود (الهدى) الثالث مكررا.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام بطولة المملكة للمبارزة تحت 15 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.