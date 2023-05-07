شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلى يفوز على سلاك الغينى فى ختام مباريات بطولة أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق رجال الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سلاك الغيني 70/80، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ختام مباريات بطولة أفريقيا للأندية «bal».

قدم الفريق الأحمر عرضًا قويًّا، ونجح اللاعبون في الظهور بشكل مميز، لتنتهي المباراة بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 70/80.

وحسم الفريق تأهله إلى نهائيات البطولة التي تقام في رواندا خلال الفترة المقبلة.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74، وفي ثاني المباريات بتصفيات مجموعة النيل، حقق الأهلي الفوز على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72، وفي ثالث مباريات المارد الأحمر تمكن الأهلي من الفوز على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75، قبل أن يخسر من بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90.

وتضم مجموعة الأهلي في إفريقيا كلا من كيب تاون وبترو دي لواندا، وسلاك الغيني وفيروفيارو الموزمبيقي وسيتي أويلرز، ويواجه الأهلي نظيره كيب تاون في مباراة قوية للغاية مُنتظرة بين الفريقين.