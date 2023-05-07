شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن صالح يدير مباراة الداخلية وأسوان وعبد العزيز لسموحة وألو ايجيبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، عن حكام مباريات دور الـ32 فى كأس مصر المقرر لها غدا الأحد، بين الداخلية وأسوان، وسموحة مع ألو إيجيبت، وأخيرا سيراميكا مع دكرنس.

وجاءت اختيارات الحكام كالتالى:

الداخلية وأسوان: عبد الرحمن صالح حكم ساحة، أحمد خلف ويوسف داهش مساعدين، ومحمد الشناوى حكما رابعا.

وسموحة مع ألو إيجيبت: محمد عبد العزيز حكم ساحة، وليد قنديل ومنصور حسن مساعدين، كريم طلعت حكما رابعا

سيراميكا مع دكرنس: مصطفى مدحت حكم ساحة، أحمد عبد العزيز ومحمد جاد مساعدين، ومحمد عبد العليم حكما رابعا.

يصطدم فريق الداخلية في السادسة مساء الأحد، بفريق أسوان على استاد بتروسبورت، في مباراة قوية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث تعادل الداخلية مع إنبى بهدف لمثله في آخر مباراة، بينما حقق أسوان فوزا كبيرا على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يسعى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، إلى مواصلة الأداء الجيد الذى يقدمه مع الفريق في الآونة الأخيرة وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل خطف التأهل، وحذر من خطورة فريق أسوان بعد الأداء المميز له أمام المصرى، وطلب من المدافعين فرض رقابة لصيقة على محمد حمدى زكى هداف تماسيح النيل.

في المقابل، حذر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان، من صحوة فريق الداخلية في الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بالاستمرار على الأداء المميز والقتالى من أجل مواصلة المشوار في الكأس وإسعاد الجماهير، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة سواء في الكأس أو في الدورى لإنهاء الموسم بشكل مميز.

فى مباراة ثانية، يخشى فريق سموحة في السادسة مساء الأحد، مفاجآت فريق ألو إيجبت على استاد الإسكندرية، حيث يدخل سموحة اللقاء بمعنويات عالية بعد العودة من المحلة بفوز مهم على غزل المحلة بهدفين نظيفين، بينما يتمسك ألو إيجبت بآماله في مواصلة المفاجآت.

وطالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة احترام فريق ألو إيجبت، وحذر من مفاجآت كأس مصر، وضرورة بذل الجهد والتركيز من أجل عبور موقعة ألو إيجيبت، والتأهل لدور الـ16 من أجل مواصلة التواجد بين الكبار.

في المقابل، نجح فريق ألو إيجيبت فى الصعود إلى دوري القسم الثاني بعدما تصدر المجموعة السادسة من دورى القسم الثالث، كما نجح الفريق في الإطاحة بفريق المرج وإيسترن كومبانى في الأدوار التمهيدية.

وفى آخر مباراة، يستدرج فريق سيراميكا فى التاسعة مساء الأحد، فريق دكرنس أحد أندية مجموعة بحرى بالقسم الثانى على استاد القاهرة الدولى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث أطاح سيراميكا بفريق البنك الاهلى من كأس الرابطة بركلات الترجيح في آخر مباراة، في حين حقق دكرنس فوزا مهما على سبورتنج في المباراة الماضية بالقسم الثانى.

ويأمل التونسى معين الشعبانى المدير الفني لفريق سيراميكا، في قيادة الفريق للتأهل للدور الـ16 من أجل استعادة الثقة والتقدم في جدول الدورى، وحذر اللاعبين من مفاجآت الكأس خاصة أن دكرنس من الفرق المميزة والتي تنافس على الصعود للدورى، وطلب من لاعبيه بضرورة إنهاء المباراة مبكرا حتى لا تتصعب الأمور.

في المقابل، يسعى حسام عبد العال المدير الفني لفريق دكرنس، إلى تحقيق المفاجأة والإطاحة بسيراميكا من الكأس والاستمرار في مغامرة الكأس، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد ومواصلة التركيز من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16.