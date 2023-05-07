شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر وهنا جودة يتوجان ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز عمر عصر، لاعب فريق تنس طاولة رجال بالنادي الأهلي، بكأس أفريقيا، وذلك في البطولة التي أقيمت في كينيا بعد تغلبه على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة (4-1)، في نهائي منافسات الفردي للبطولة.
وتقدم عصر في الأشواط الثلاثة الأولى بنتيجة 11-8، و15-13، و11-7، فيما فاز النيجيري كوادري بالشوط الرابع بنتيجة 11-9، ونجح عصر في الفوز بالشوط الخامس والأخير بنتيجة 11-7.
وعبر عمر عصر عن سعادته بتتويجه بكأس إفريقيا لتنس الطاولة رغم الإصابة التي تعرض لها قبل البطولة، والتي كادت تؤدي إلى اتخاذه قرارًا بالانسحاب قبل أن يتدخل الفريق الطبي المعالج له وينجح في إسعافه، موجهًا الشكر إليهم على جهودهم.
وقال عصر، إن البطولة التي اختتمت مؤخرًا هي الأصعب بالنسبة إليه في تاريخ مشاركاته، بسبب كم التحديات التي واجهها بسبب الإصابة التي تسببت في توقفه عن المران قبل البطولة بـ12 يومًا.
واختتم عمر عصر كلامه بتأكيد رغبته في استكمال مشواره بقوة للوصول إلى منصات التتويج في كافة البطولات القادمة.
فيما توجت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة «سيدات» بالنادي الأهلي، بكأس أفريقيا للسيدات، في البطولة التي أقيمت في كينيا، بعد الفوز على دينا مشرف في المباراة النهائية «فردي السيدات» التي جمعت بينهما اليوم السبت بنتيجة (4-3).
وعبرت هنا جودة، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس إفريقيا للعام الثاني على التوالي معربة عن تطلعها لمواصلة الانتصارات وحصد المزيد من الألقاب.
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