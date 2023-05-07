شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يضم مصطفى شلبى لقائمة الزمالك أمام بروكسى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على ضم مصطفى شلبى لقائمة الفريق الأبيض أمام بروكسى، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مناسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويعود مصطفى شلبى لقائمة الزمالك بعد غيابه عن اللقاء الماضى أمام سيراميكا وتعافيه من الإصابة التي لحقت في مواجهة المقاولون العرب قبل الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

وانتظم مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

جاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وشارك شلبي في الفقرات البدنية والفنية بشكل طبيعي على هامش المران اليوم، لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق، برنامجا تأهيليا خاصا لكل من عمر جابر ومصطفى الزناري ثنائي الأبيض، على هامش المران، وأدى الثنائي التدريبات التأهيلية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، ضمن برنامج موضوع لهما لتجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.