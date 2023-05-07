شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب الأمن لحضور "السعة الكاملة" باستاد القاهرة في مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو النادي الأهلي الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، خلال مباراته ضد الترجي التونسي يوم 19 مايو الجاري في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتُوج الأهلي بلقب السوبر المصري عقب الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بدون جماهير، بعد توقيع عقوبة على النادي التونسي من قبل الكاف بسبب سلوك جماهيره غير الرياضي في مباراته الأخيرة ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وكان الأمن قد وافق على حضور 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم وافق على حضور 52 ألف مشجع في مباراة الدور ربع النهائي ضد الرجاء المغربي.