شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يظهر فى التحديات الكبرى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعب محمد الشناوي، قائد الأهلي، دورا كبيرا في تتويج فريقه بلقب السوبر المصري أمس الجمعة بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

واستعاد الشناوي تألقه بشكل لافت للنظر في الفترة الأخيرة، بعدما مر بحالة عدم ثبات في المستوى على مدار الموسمين الأخيرين، وهو ما دفع البعض للتفكير في التعاقد مع حارس مرمى جديد ليساهم في زيادة المنافسة على من يحرس عرين الأهلي.

وساهم الشناوي في تتويج الأهلي بالسوبر بفضل تصدياته الرائعة، منها التصدي لكرة وليد الكرتي لاعب بيراميدز في الدقيقة 71 من عمر المباراة بعد متابعته لركنية بيراميدز، في زاوية صعبة على الحارس، ولكن أبعدها عن دخول شباكه ببراعة ويقظة عالية.

كما تصدى محمد الشناوي لانفراد دودو الجباس في الشوط الثاني الإضافي من عمر المباراة، والذي كان كفيلا بتسجيل هدف التعادل والاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم بطل السوبر، بخلاف التصدي لكرات أخرى ساهمت في الحفاظ على نظافة شباكه.

وسبق أن تألق محمد الشناوي في مباراة الرجاء المغربي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتصدى للعبتين خطيرتين، الأولى تسديدة محمد الناهيري المباشرة على المرمى، والثانية انفراد محمد زريدة بالمرمى وتصدى لها قائد الأهلي ببراعة واستبسال.

واستمر تألق الشناوي في مباراة الإياب بالمغرب، حيث حافظ على خروج مرماه بشباك نظيفة وتصدى لتصويبة يسري بوزوق وأكثر من لعبة أخرى ساهمت في خطف فريقه تذكرة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.