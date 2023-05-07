شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد 6 لاعبين أمام ألو إيجيبت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، 6 لاعبين أمام فريق ألو إيجيبت فى دور الـ32 من كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها غدا الإثنين.

ويغيب عن سموحة كل من: الحارس الهانى سليمان، وأحمد حكم وأحمد جمال ومحمود حليمو لأسباب فنية، فيما يغيب كل من: حسام حسن، جونيور أجايى للإصابة.

وجاءت قائمة سموحة أمان ألو إيجيبت كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح، حسن تيمور

الدفاع: بركات حجاج، شريف رضا، أحمد شوشة، محمد سعيد، طارق علاء، محمد المغربى

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، مالك بعبوى، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبو بكر محمد، مصطفى سعد ميسى

الهجوم: بنجامين بواتينج

وحقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

سجل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، هدف التقدم فى الدقيقة 18 بكعب القدم، وتم الرجوع لتقنية الفار قبل التأكد على صحة الهدف، وفى الدقيقة 85 سجل بواتينج الهدف الثانى.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.