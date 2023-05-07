شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 6 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الطبي بالأهلي على إخضاع محمود متولي مدافع الفريق الأحمر لفحص طبي وأشعة للاطمئنان على حالته الطبية بعد تعرضه لحالة إغماء فى نهاية مباراة السوبر أمس ضد بيراميدز والذي توج فبه فريقه.

وتعرض متولي لحالة إغماء في نهاية مباراة السوبر المصري، وهو ما اضطر للتدخل السريع من قبل الجهاز الطبي للأهلي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية لعلاج اللاعب، قبل أن يستفيق بعد إسعافه السريع من طبيب الأهلي.

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم قائمة فريقه فى مباراته أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، بعدما غاب عن مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز بسبب الإصابة. وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة السوبر بسبب شكواه من التواء فى الكاحل خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولم يشارك فى أى مران جماعي للفريق الأحمر الذى سبق مباراة السوبر وخرج من قائمة المباراة.

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