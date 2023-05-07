شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مشجع فى نهائى كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع فى مباراة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره الزمالك المقرر لها غدا الأحد، فى نهائى كأس السوبر الأفريقى الذى ينظمه النادى الأهلى صالة الملك عبدالله الفيصل بفرع الجزيرة.

وقد تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.

بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة.

وشهد الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور اريموا رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وك خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، ويزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.