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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 6-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الدفع بمحمد عواد أساسيا فى حراسة المرمى أمام بروكسى.

أوسوريو يضم مصطفى شلبى لقائمة الزمالك أمام بروكسى بعد تعافيه من الإصابة

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على ضم مصطفى شلبى لقائمة الفريق الأبيض أمام بروكسى، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مناسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع فى مباراة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره الزمالك المقرر لها غدا الأحد، فى نهائى كأس السوبر الأفريقى الذى ينظمه النادى الأهلى صالة الملك عبدالله الفيصل بفرع الجزيرة.

عاد فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لخوض تدريباته الجماعية صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أدي ناصر منسي مهاجم الفريق برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا على هامش التدريبات الصباحية اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة فى كأس مصر، يأتي ذلك فى ظل معاناة اللاعب من إصابة بالعضلة الضامة التى تعرض لها الأربعاء الماضى وستبعده عن مران الفريق الأبيض لمدة أسبوعين.

واصل أحمد فتوح وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي المخصص لهما، من أجل تجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الدفع بمحمد عواد أساسياً فى حراسة المرمى أمام بروكسى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

يرغب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك ، فى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، لذا كلف علاء رجب مخطط الأحمال بإعداد تقرير مفصل في هذا الملف خلال الفترة الحالية للوقوف على مستوى كل لاعب ومدى جاهزيته للمباريات المقبلة.