شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يقود أول مران للمصرى استعدادا لبترول أسيوط ويجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد ميمي عبد الرازق، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المران الأول للفريق البورسعيدي بمعسكر الإسكندرية، حيث حرص المدرب الجديد على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران لتحفيزهم، والتأكيد على أم الفرصة ستكون متاحة للجميع.

وكان ميمي عبد الرازق قد توجه إلى معسكر الفريق البورسعيدي بالإسكندرية، وذلك لقيادة التدريبات استعداداً للقاء القادم أمام بترول أسيوط في كأس مصر يوم الاثنين المقبل، واصطحب ميمي عبد الرازق كل من: محمود جابر إداري المصري السابق، ومجدي الألفي الطبيب السابق للفريق، وأعلن النادي المصري عن إنهاء التعاقد رسمياً مع التوأم وتكليف ميمي عبد الرازق بمهام المدير الفني للفريق.

إجمالاً تولى حسام حسن المهمة الفنية للفريق البورسعيدي في 14 ديسمبر الماضي، حيث حقق حسام حسن مع المصري 8 انتصارات، و9 تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبو المصري 22 هدفاً، واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر، ونجح حسام حسن في قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.

فى سياق آخر، عاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التي حصل عليها الفريق، استعدادا لمواجهة نظيره بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.