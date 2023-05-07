مشجع الأهلى الكفيف: تشجيع الأهلى فى دمى من زمان وأشكر الناس على تفاعلهم

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ أحمد إبراهيم، مشجع الأهلى الكفيف، أن تشجيع النادى الأهلى فى دمى من زمان ومبسوط بفوز الأهلى بلقب كأس السوبر المصرى، بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى الإمارات.

وقال الشيخ أحمد إبراهيم مشجع الأهلى الكفيف فى فيديو خاص فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر: "تحياتى لكل الجماهير، بشكر كل الناس على التفاعل على الصورة وتعليقاتهم الجميلة، تشجيع الأهلى فى دمى من زمان ومن صغرى بحب الأهلى".

وأضاف مشجع الأهلى الكفيف: "أنا إمام مسجد هنا فى الإمارات منذ 6 سنوات وحضور المباريات للأهلى شيء يسعدنى وأنا أشجع الأهلى بقلبى، وأتمنى أكون ضيف خفيف عليكم فى الحلقة".

وكان الشيخ أحمد إبراهيم، مشجع الأهلى الكفيف، قد خطف الأضواء بعدما ظهر فى مدرجات النادى الأهلى لتشجيع الأهلى فى ملعب محمد بن زايد عن طريق سماع التعليق، وهو ما وجد تفاعلا كبيرا من الجماهير.

وعادت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة صباح اليوم السبت قادمة من ابو ظبي بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

يذكر أن الأهلي فاز مساء أمس الجمعة على فريق بيراميدز وتوج ببطولة السوبر المصري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس بعد غد، الإثنين، 8 مايو الجاري، لخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى لقاء الإياب.