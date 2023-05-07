شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، فيما يخص الأندية المصرية والاتحادات الرياضية، وهى الأحداث التي تهم القارئ، لعل أبرزها:

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم قائمة فريقه فى مباراته أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، بعدما غاب عن مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز بسبب الإصابة.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة السوبر بسبب شكواه من التواء فى الكاحل خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولم يشارك فى أى مران جماعي للفريق الأحمر الذى سبق مباراة السوبر وخرج من قائمة المباراة.

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