شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، فيما يخص الأندية المصرية والاتحادات الرياضية، وهى الأحداث التي تهم القارئ، لعل أبرزها:
اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم قائمة فريقه فى مباراته أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، بعدما غاب عن مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز بسبب الإصابة.
وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة السوبر بسبب شكواه من التواء فى الكاحل خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولم يشارك فى أى مران جماعي للفريق الأحمر الذى سبق مباراة السوبر وخرج من قائمة المباراة.
استقر مسئولو نادى إنبى على تجهيز شكوى ضد البوركينابى إيريك تراروى إلى اتحاد الكرة، بعد انقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق دون إذن، حيث تواصل النادى البترولى مع اللاعب لمعرفة سبب غيابه ولكن فوجئوا بإغلاق هاتفه وعدم الرد على اتصالاتهم.
وبدأت الأزمة في مباراة إنبى وأسوان ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين، عندما غادر اللاعب الملعب دون إذن، ومن بعدها اختفى عن التدريبات.
أرسل خالد عيد، المدير الفني السابق لفريق الترسانة، خطابا رسميا لإدارة النادى، يطالب خلاله بسداد قيمة الشرط الجزائي الموجود فى عقده والبالغة شهرين من راتبه، وذلك بعد إقالته من منصبه.
ويحصل خالد عيد على 120 ألف جنيه شهريا، وطالب خلال خطابه بالحصول على 240 ألف جنيه قيمة راتب شهرين.
أدي ناصر منسي مهاجم الفريق برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا على هامش التدريبات الصباحية اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة فى كأس مصر، يأتي ذلك فى ظل معاناة اللاعب من إصابة بالعضلة الضامة التى تعرض لها الأربعاء الماضى وستبعده عن مران الفريق الأبيض لمدة أسبوعين.
وأجرى الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، فحوصات وأشعة للاطمئنان على اللاعب، وبناءً عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي له لتجهيزة للفترة المقبلة.
استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس بعد غد، الاثنين، 8 مايو الجاري، لخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى لقاء الإياب.
وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الترجي التونسي بدأت اتخاذ عدة قرارات سريعة ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي "كاف"، على خلفية العقوبة بسبب أحداث جماهيره خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
مصطفى شلبى ينتظم فى تدريب الزمالك بعد شفاء إصابته.. وتأهيل خاص لعمر جابر والزنارى
انتظم مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر.
جاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وشارك شلبي في الفقرات البدنية والفنية بشكل طبيعي على هامش المران اليوم، لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.
أنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، صباح اليوم، التعاقد مع النيجيري أنتوني أُكبوتو مهاجم الفريق بالتراضي، بعدما حصل اللاعب على جميع مستحقاته المالية لدى النادي المصري، والذى كان قد تعاقد مع اللاعب مطلع هذا الموسم قادمًا من صفوف نادي قطر القطري.
في شأن آخر، أصدر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، بياناً رسمياً أعلن خلاله إقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وذكر النادي المصري، فى بيانه، أنه تقرر بالإجماع، إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق، مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس فى جلسته المقبلة، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.
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